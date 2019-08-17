79ر1 تريليون دولار حجم الإيرادات المالية للصين في أول 7 أشهر من 2019

بكين - (د ب أ):

أظهرت بيانات وزارة المالية الصينية أن الإيرادات المالية زادت بنسبة 1ر3 في المائة على أساس سنوي لتتخطى 56ر12 تريليون يوان (حوالي 79ر1 تريليون دولار أمريكي) في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت.

وجمعت الحكومة المركزية ما يزيد على 04ر6 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة بزيادة 3ر3 في المائة على أساس سنوي، في حين شهدت الحكومات المحلية ارتفاعا في الإيرادات المالية بنسبة 3 في المائة لتصل إلى حوالي 52ر6 تريليون يوان، وفقا للوزارة.

وأوضحت بيانات الوزارة أن الانفاق المالي في الصين توسع بنسبة 9ر9 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى ما يقرب من 8ر13 تريليون يوان خلال الفترة من كانون يناير إلى يوليو.