قطاع الأعمال تستعد لتطبيق النظام الجديد لتداول القطن في الفيوم وبني سويف

كتبت- شيماء حفظي:

اجتمعت اللجنة التنفيذية المشكلة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن، لمتابعة الإجراءات التنفيذية والاستعدادات النهائية لتطبيق نظام التداول الجديد للأقطان في محافظتي الفيوم وبني سويف، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الجمعة.

واستعرض الاجتماع، التفاصيل الخاصة بإجراء المزاد على الأقطان التي سيتم استلامها من المزارعين بمراكز التجميع المنتشرة بمراكز المحافظتين وعددها 17 مركز تجميع، حيث تم الاتفاق على عقد المزاد في تمام العاشرة صباح اليوم التالي لاستلام الأقطان، والتي سيتم استلامها يوميا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا (ما عدا يوم الجمعة).

وأكدت الوزارة، على ضرورة قيام شركات تجارة الأقطان سواء التابعة للوزارة أو من القطاع الخاص بالتسجيل لدى شركة الوادي لتجارة وحليج الأقطان وتقديم خطاب ضمان للاشتراك في المزاد، حيث ستقوم الشركة التي يرسي عليها المزاد بسداد 70% من قيمة القطن للمزارع على أن يتم سداد باقي المبلغ (30%) بعد أسبوع من إجراء المزاد بعد تحديد القيمة النهائية للقطن وفقا لفروق الرتب ومعدل التصافي.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة حصول المزارعين على أكياس الجوت والدوبارة القطنية من خلال مراكز التجميع حيث إنه لن يتم استلام الأقطان إلا بعد تعبئتها في تلك الأكياس وحياكتها بالدوبارة القطنية لضمان الحفاظ على القطن من التلوث.

وأوضحت الوزارة، أهمية إتباع المزارعين الإجراءات السليمة في الجني حرصًا على نظافة القطن وبما يمكنهم من الحصول على أفضل سعر في المحصول بعد الفرز وتحديد رتبة القطن من خلال الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

ويعمل النظام الجديد للتداول لصالح المزارع ويمكنه من الحصول على أعلى سعر من خلال المزايدة على قطنه، حيث سيتم فتح المزاد من خلال سعر أساس وهو متوسط السعر العالمي بين القطن الأمريكي (البيما) طويل التيلة والقطن قصير التيلة، بحسب البيان.

وعقب الاجتماع، تم عقد ورشة عمل لمديري مراكزي التجميع في محافظتي بني سويف والفيوم لمراجعة المسؤوليات التي سيؤدونها والتدريب على كافة الإجراءت سواء المتعلقة بتوزيع أكياس الجوت على المزارعين أو استلام الأقطان أو تنظيم إجراء المزاد للتأكد من جاهزيتهم لأداء تلك المهام.