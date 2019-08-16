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    زيادة الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات أمام الجنيه في أسبوع

    04:41 م الجمعة 16 أغسطس 2019
    زيادة الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات أمام الجنيه في أسبوع

    أسعار العملات

    القاهرة – مصراوي:

    ارتفع سعر الدولار والريال السعودي أمام الجنيه قرشا واحدا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجع سعر الدينار الكويتي واليورو، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

    ارتفع سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع، قرشا، حيث سجل أمس الخميس 16.52 جنيه للشراء و16.62جنيه للبيع، بحسب بيانات الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

    وتراجع سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 18.28 جنيه للشراء و18.47 جنيه للبيع، مقابل 18.46 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع.

    وتراجع سعر شراء الجنيه الإسترليني قرشين واستقر سعر بيعه، ليسجل أمس 19.95 جنيه للشراء و20.23 جنيه للبيع.

    وارتفع سعر شراء الدينار الكويتي بينما تراجع سعر بيعه، ليسجل أمس 54.30 جنيه للشراء و54.64 جنيه للبيع، مقابل 54.27 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع.

    وزاد سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، قرشا ليسجل أمس 4.39 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.

    وزاد سعر الريال القطري قرشا إلى 4.29 جنيه للشراء واستقر سعر البيع عند 4.56 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل أمس 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.

    أسعار العملات الريال السعودي الدولار

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