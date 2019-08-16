تفاصيل قرض السيارات الجديدة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة في 6 بنوك

كتبت - منال المصري:

تطرح البنوك برنامجًا لتمويل شراء السيارات الملاكي الجديدة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، ولكن بمحددات تختلف عن قرض الموظفين في القطاع العام والخاص.

وتُعرِف البنوك أصحاب الأعمال والمهن الحرة، بأنهم الذين يمتلكون سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية أي بضمان مشروع مثل المحلات التجارية أو العيادات أو المحامين أو الصيادلة وغير ذلك من الذين يمتلكون مشروعات قائمة.

وتتباين بعض الشروط في البنوك مثل مرور فترة محددة على المشروع تصل إلى عامين كحد أدنى للموافقة على القرض.

ويجب على العميل أثناء طلب القرض من البنك تقديم صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري للمشروع وإيصال مرافق حديث وصورة من عقد مكان المشروع وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر أو عام في بعض الأحيان وكذلك صورة من الرقم القومي.

ويعرض مصراوي، شروط قرض السيارات الجديدة الملاكي لأصحاب المهن الحرة والأعمال في 6 بنوك كبرى.

أولا- البنك الأهلي:

قيمة القرض تصل إلى مليون جنيه في بعض الأحيان.

مدة سداد القرض من عام إلى 5 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة 22% متناقصة.

المصاريف الإدارية 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

الدخل الشهري 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

سن العميل لا يقل عن 25 عاما ولايزيد عن 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

يوفر البنك تمويل بنسبة تصل 70%من إجمالي سعر السيارة باستثناء السيارات الصيني 50%.

ثانيا- بنك الإسكندرية:

قيمة القرض تتراوح بين 15 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

مدة سداد القرض من 6 أشهر إلى 3 سنوات للسيارات الصيني وتصل إلى 5 سنوات للسيارات العادية و7سنوات للسيارات الفارهة المرسيدس وبي إم دبليو.

نسبة الفائدة تتراوح من 19% إلى 21% متناقصة حسب نسبة تمويل البنك للسيارة.

تصل نسبة تمويل البنك 70% من إجمالي ثمن السيارة.

المصاريف الإدارية 2.5% من إجمالي ثمن السيارة.

الدخل الشهري للعميل لا يقل عن 4 آلاف جنيه كحد أدنى.

سن العميل لا يتجاوز 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

ثالثا- بنك أبوظبي الأول:

قيمة القرض تتراوح من 50 ألف جنيه وتصل إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى.

مدة سداد القرض تتراوح من 6 أشهر إلى 7 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة تتراوح بين 21% إلى 23.5% حسب مدة القرض ونوع المهنة.

نسبة تمويل البنك للسيارة تصل 70% من إجمالي سعر السيارة.

المصاريف الإدارية 2.5% من إجمالي ثمن السيارة.

الدخل الشهري لا يقل عن 15 ألف جنيه.

سن العميل لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد على 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

رابعا- مصرف أبوظبي الإسلامي:

قيمة القرض تتراوح بين 20 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه كحد أقصى.

مدة سداد القرض تتراوح بين 6 أشهر إلى 5 سنوات كحد أقصى.

نسبة هامش ربحية البنك 12.5%.

يقدم البنك تمويل بنسبة تصل 70% من إجمالي ثمن السيارة.

المصاريف الإدارية 1.5% من إجمالي قيمة السيارة.

الدخل الشهري للعميل لا يقل عن 4 آلاف جنيه.

سن العميل لا يقل عن 21 عاما ولايزيد على 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

خامسا- بنك القاهرة:

قيمة التمويل تتراوح بين 15 ألف جنيه كحد أدنى وحتى 500 ألف جنيه كحد أقصى.

مدة سداد القرض تتراوح بين عام وتصل إلى 7 سنوات.

القائدة تصل إلى 30% لأصحاب المهن الحرة في بعض الأحيان .

نسبة المصاريف الإدارية 2.5% من إجمالي قيمة القرض.

سن المقترض يتراوح بين 21 عاما إلى 65 علما عند سداد آخر قسط من القرض.

الدخل الشهري لا يقل عن 1500 جنيه.

يقدم البنك تمويل بنسبة 80% من إجمالي قيمة القرض.

سادسا- البنك العربي:

قيمة القرض تصل إلى 675 ألف جنيه كحد أقصى.

مدة سداد القرض تصل 5 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة 22% متناقصة .

يقدم البنك تمويلا يصل 70% من إجمالي ثمن السيارة.

المصاريف الإدارية 2% من إجمالي قيمة القرض.

السن لا يتجاوز 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

الدخل الشهري لا يقل عن 6 آلاف جنيه شهريا.