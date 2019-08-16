أكثر الكلمات إنتشاراً

حسين سالم انفجار معهد الأورام أسعار الذهب عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أزمة مضيق هرمز

أسعار الذهب ترتفع 12 جنيهًا للجرام في مصر خلال أسبوع العيد

01:12 م الجمعة 16 أغسطس 2019
أسعار الذهب ترتفع 12 جنيهًا للجرام في مصر خلال أسبوع العيد

أسعار الذهب

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، بنحو 12جنيها للجرام الواحد، مع استمرار صعود أسعار الخام عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 697 جنيها مقابل 685 جنيها الجمعة الماضي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 597 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 796.6 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 5576 جنيه.

وعالميًا، نزلت أسعار الذهب اليوم الجمعة لكنها تتجه صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، في الوقت الذي يلقى فيه الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا الدعم من المخاوف بشان تباطؤ الاقتصاد العالمي والافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب وكالة رويترز، بحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1518.60 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه ارتفع نحو 1.5% منذ بداية الأسبوع الجاري بعد أن صعد في الأسبوعين السابقين.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1529.10 دولار للأوقية.

أسعار الذهب شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية نادي نجيب

الخبر التالى:

تفاصيل قرض السيارات الجديدة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة في 6 بنوك
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان