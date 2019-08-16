أسعار الذهب ترتفع 12 جنيهًا للجرام في مصر خلال أسبوع العيد

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، بنحو 12جنيها للجرام الواحد، مع استمرار صعود أسعار الخام عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 697 جنيها مقابل 685 جنيها الجمعة الماضي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 597 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 796.6 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 5576 جنيه.

وعالميًا، نزلت أسعار الذهب اليوم الجمعة لكنها تتجه صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، في الوقت الذي يلقى فيه الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا الدعم من المخاوف بشان تباطؤ الاقتصاد العالمي والافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب وكالة رويترز، بحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1518.60 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه ارتفع نحو 1.5% منذ بداية الأسبوع الجاري بعد أن صعد في الأسبوعين السابقين.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1529.10 دولار للأوقية.