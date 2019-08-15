زيادة طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي

القاهرة- وكالات:

زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع، لكن اتجاه الطلبات لا يزال يشير إلى قوة سوق العمل، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت تسعة آلاف طلب إلى مستوى مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 220 ألف طلب للأسبوع المنتهي في العاشر من أغسطس الجاري.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة عدد الطلبات ألفي طلب عن المعلن من قبل، وفقا للوكالة.

وكان اقتصاديون، استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا زيادة عدد الطلبات إلى 214 ألفا في أحدث أسبوع.

وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار ألف طلب إلى 213 ألفا و750 طلبا الأسبوع الماضي.

ولا توجد أي مؤشرات على أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي ساهمت في انقلاب منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية، تؤثر على سوق العمل، وفقا لوكالة رويترز.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف فإن وتيرة زيادة الوظائف ظلت أعلى من مستوى نحو 100 ألف وظيفة مطلوبة شهريا لمواكبة النمو في عدد السكان في سن العمل.