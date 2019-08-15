  • عاجل:الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسين سالم انفجار معهد الأورام أسعار الذهب عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أزمة مضيق هرمز

    ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لتونس إلى أعلى مستوى في نحو عامين

    04:40 م الخميس 15 أغسطس 2019
    ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لتونس إلى أعلى مستوى في نحو عامين

    البنك المركزي التونسي

    القاهرة- وكالات:

    أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن احتياطي تونس من العملة الأجنبية ارتفع إلى 17.2 مليار دينار بما يعادل 96 يوما من الواردات لأول مرة منذ نحو عامين، مدفوعا بانتعاش قطاع السياحة، وفتح مكاتب صرف للعملة الأجنبية هذا العام، بحسب وكالة رويترز.

    وأظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي أنه في نفس الفترة من العام الماضي، كان احتياطي تونس من العملة الأجنبية 10.97 مليار دينار، وفقا للوكالة.

    وكشفت الأرقام أن عائدات السياحة نمت في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام إلى 2.7 مليار دينار مقابل 1.9 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

    وتتوقع تونس استقبال حوالي تسعة ملايين سائح لأول مرة بعد أن بدأت صناعة السياحة في التعافي من آثار هجمات متشددين استهدفت سياحا في 2015.

    وقال مسؤولون، إن فتح 25 مكتب صرف عملة أجنبية هذا العام ساهم في رفع المخزون من العملة الأجنبية بشكل نسبي، وفقا للوكالة.

    وأضافوا أن عمليات شراء العملة من هذه المكاتب في شهر يونيو الماضي بلغت سبعة مليارات دينار مقابل خمسة مليارات في شهر مايو الماضي.

    ووافق البنك المركزي التونسي على الترخيص لعشرين مكتبا جديدا أيضا سيدخلون حيز النشاط قريبا بغاية تسهيل عمليات الصرف، واستقطاب مزيد من العملة من السوق السوداء.

    النقد الأجنبي اقتصاد تونس البنك المركزي التونسي

    الخبر التالى:

    مؤشرات تلوح في الأفق.. هل يواجه العالم خطر الركود الاقتصادي؟
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان