البورصة تتراجع 1.7% في تعاملات الخميس بفعل جني الأرباح والتأثر بأمريكا

كتب- مصطفى عيد:

شهدت البورصة انخفاضا قويا خلال تعاملات اليوم الخميس، في ثاني وآخر جلسات الأسبوع، بعد العودة من عطلة عيد الأضحى، وذلك تأثرا بتراجع الأسواق الأمريكية، وحدوث عمليات جني أرباح بعد صعود كبير خلال الجلستين الأخيرتين.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.69% إلى مستوى 14295 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.76%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم صافي بيع بنحو 117.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب صافي شراء بقيمة 115.6 مليون جنيه، و1.9 مليون جنيه على التوالي.

وسجلت قيمة التداول بدون الصفقات والسندات نحو 752 مليون جنيه، وهي أقل من مثيلتها خلال الجلستين الماضيتين.

وقال أحمد زكريا مدير الاستثمار بشركة عكاظ لإدارة المحافظ المالية، لمصراوي، إن تراجع البورصة خلال جلسة اليوم يعود إلى عمليات جني الأرباح بعد الارتفاع الكبير خلال الجلستين الأخيرتين، بالإضافة إلى التأثر بالتراجع القوي للأسواق الأمريكية خلال جلسة أمس الأربعاء.

وبحسب وكالة رويترز، شهدت بورصة وول ستريت موجة مبيعات حادة أمس الأربعاء دفعت المؤشر داو جونز الصناعي إلى تسجيل أكبر هبوط ليوم واحد من حيث عدد النقاط منذ أكتوبر 2018 مع تزايد مخاوف المستثمرين من ركود عالمي.

وأنهى داو جونز جلسة التداول منخفضا 801.10 نقطة، أو 3.05%، إلى 25479.42 نقطة، في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 85.72 نقطة أو 2.93%، ليغلق عند 2840.60 نقطة، ليسجل كل منهما أدنى مستوى إغلاق في شهرين.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 242.42 نقطة، أو 3.02 بالمئة، إلى 7773.94 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 2.54%، إلى مستوى 14541 نقطة، لتواصل البورصة الأداء القوي للجلسة الثانية على التوالي، بعد أن عادت من عطلة عيد الأضحى أمس.