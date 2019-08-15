التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للأسر المنتجة في مارينا

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان اليوم الخميس، إنها افتتحت معرض "ديارنا" للأسر المنتجة بمنطقة "مارينا 5" بالساحل الشمالي، والذي يستمر حتى 25 أغسطس الجاري.

وأضافت الوزارة أن المعرض يقام عند المدخل الرئيسي لمنطقة "مارينا ٥" في خيمة كبيرة على مساحة 500 متر، ويشارك في المعرض ٣٧ عارضاً يمثلون عددا من الجمعيات العاملة في مجال الأسر المنتجة، بالإضافة الى بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

كما يشارك أيضا قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية بمنتجات خاصة بالمصايف على مساحة 24 مترا داخل المعرض، وفقا للبيان.

ويضم المعرض منتجات الأشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والإكسسوارات، ومنتجات الكروشيه واللاسيه، ومكملات الديكور بأنواعها، وهي تتميز بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدويا وذات جودة عالية، بحسب الوزارة.

وذكرت الوزارة أن معارض الأسر المنتجة تعد إحدى الآليات التي تعمل من خلالها الوزارة من خلال ما توفره من تدريب، وإتاحة فرص عمل، وتشغيل أيدي عاملة، وكذلك إتاحة فرص لتشغيل السيدات من خلال مراكز تدريب وتكوين مهني أو من خلال بعض الأشغال والصناعات البسيطة المنزلية حتى الصناعات التقليدية المعروف بها كل محافظة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تحرص على تنوع المنتجات المعروضة وتقديم أعلى مستويات الجودة خلال المعرض الذي أصبح حالياً مناسبة تعني الكثير للأسر المنتجة ولرواده، حيث نجح المعرض خلال الأعوام الأخيرة في تحقيق مبيعات قياسية وجذب آلاف الزوار من المصريين، بحسب البيان.

وقالت الوزارة إنه يتم حاليا الاعتماد على فكرة التوسع في إقامة المعرض في القاهرة والمحافظات بعد أن كان يقام مرة واحدة في القاهرة، حيث تم التوسع في عدد المعارض وعدد العارضين من الأسر المنتجة مع الحرص في التدقيق على مستويات الجودة للمعروضات بأسعار مناسبة.

وأضافت الوزارة أنها تسعى لزيادة عدد المعارض الخاصة بالأسر المنتجة خلال موسم الصيف، حيث أقيم معرض ديارنا بمدن الإسكندرية، ومطروح، والغردقة.