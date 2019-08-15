الذهب يعوض خسائر الأمس.. والجرام يقفز 8 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس لتعوض خسائرها أمس، حيث ارتفع سعر الجرام بنحو 8 جنيهات.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى نحو 700 جنيه خلال تعاملات اليوم، مقابل 692 جنيها أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 600 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى 800 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 5600 جنيه، بحسب نجيب.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، وشهد سعر الأوقية اليوم زيادة بنحو 5.62 دولار بنسبة 0.37% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1521.98 دولار في الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب انخفضت خلال تعاملات أمس الأربعاء، بنحو 8 جنيهات للجرام، ليصل سعر العيار 21 إلى 692 جنيها.