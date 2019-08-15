الإحصاء: تراجع عدد المتعطلين إلى نحو 2.1 مليون شخص في الربع الثاني

كتب- مصطفى عيد:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم اليوم الخميس، تراجع عدد المتعطلين في مصر إلى 2.094 مليون متعطل، بانخفاض قدره 173 ألف متعطل عن الربع الأول من عام 2019 بنسبة 7.6%، وبانخفاض 781 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 27.2%.

وأضاف الجهاز أن نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني لعام 2019، كشفت عن تراجع معدل البطالة إلى 7.5% من إجمالي قوة العمل، مقابل 8.1% في الربع الأول من عام 2019، بانخفاض 0.6%، وبانخفاض 2.4% عن الربع المماثل من العام السابق.

وبحسب الجهاز، سجل تقدير حجم قوة العمل 28.069 مليون فرد خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل 27.968 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 0.4%، وبلغت قوة العمل في الحضر 12.026 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 16.043 مليون فرد.

وبلغ عدد المتعطلين من الذكور خلال الربع الثاني 962 ألف متعطل بمعدل بطالة بين الذكور بلغت 4.2%، مقابل 5.7% في الربع الأول من عام 2019، ومقابل 6.7% في الربع المماثل من العام السابق.

بينما بلغ عدد المتعطلات من الإناث 1.132 مليون متعطلة، بمعدل بطالة 22.4% بين الإناث خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل 18.9% في الربع الأول، ومقابل 21.2% في الربع المماثل من العام السابق.

وسجلت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15- 29 سنة) 84.6% من إجمالي المتعطلين خلال الربع الثاني من العام الجاري، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية كالآتي:

- 7.3 % لإجمالي الفئة العمرية (15- 19 سنة) حيث بلغت (10.7% للذكور، و4.3% للإناث) مقابل 6.2% في الربع السابق (الذكور 9.6%، والإناث 1.5%).

- 40.4 % لإجمالي الفئة العمرية (20- 24 سنة) حيث بلغت (36.9% للذكور، و43.4% للإناث) مقابل 30.8% في الربع السابق (الذكور 32.1%، والإناث 29.1%).

- 36.9 % لإجمالي الفئة العمرية (25- 29 سنة) حيث بلغت (31.6 للذكور، و41.5% للإناث) مقابل 30.4% فى الربع السابق (الذكور 30.4%، والإناث 30.3%).

- 15.4 % من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (30- 64 سنة) خلال الربع الحالي مقابل 32.6% خلال الربع السابق.

ووفقا لبيانات الجهاز، انخفض معدل البطالة في الحضر إلى 9.3% من إجمالي قوة العمل في الحضر خلال الربع الثاني، مقابل 9.8% في الربع الأول، ومقابل 11.9% في الربع المماثل من العام السابق.



وانخفض معدل البطالة في الريف إلى 6.1% من إجمالي قوة العمل في الريف، مقابل 6.9 % في الربع الأول، ومقابل 8.5% في الربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت نسبة المتعطلين من حملة (الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 88.9% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 77.9% في الربع السابق من إجمالي المتعطلين، وهي موزعة كالآتى:

- 42 % بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقابل 41.1% بالربع السابق، ومقابل 39.1% في الربع المماثل من العام السابق.

- 46.9 % بين حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها مقابل 36.8% بالربع السابق، ومقابل 52.1% من الربع المماثل من العام السابق.