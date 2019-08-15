  • عاجل:"الشرقية للدخان" ترفع أسعار بعض منتجاتها من السجائر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسين سالم انفجار معهد الأورام أسعار الذهب عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أزمة مضيق هرمز

    أسعار الدولار ترتفع في بنكي قناة السويس والتعمير والإسكان

    10:47 ص الخميس 15 أغسطس 2019
    أسعار الدولار ترتفع في بنكي قناة السويس والتعمير والإسكان

    دولار

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي قناة السويس، والتعمير والإسكان مع بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

    وزاد سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك قناة السويس إلى 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

    وارتفع سعر الدولار قرشين في بنك التعمير والإسكان إلى 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

    وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الإسكندرية، وكريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

    وبقى سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

    الدولار الجنيه بنك قناة السويس
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان