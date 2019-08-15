أسعار الدولار ترتفع في بنكي قناة السويس والتعمير والإسكان

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي قناة السويس، والتعمير والإسكان مع بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وزاد سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك قناة السويس إلى 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشين في بنك التعمير والإسكان إلى 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الإسكندرية، وكريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.