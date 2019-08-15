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    "الشرقية للدخان" ترفع أسعار بعض منتجاتها من السجائر

    10:29 ص الخميس 15 أغسطس 2019
    "الشرقية للدخان" ترفع أسعار بعض منتجاتها من السجائر

    الشرقية للدخان

    كتب- مصطفى عيد:

    أعلنت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، رفع أسعار البيع للمستهلك لبعض منتجاتها من أصناف السجائر اعتبارا من أمس الأربعاء.

    وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن هذه الزيادة تأتي "وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 208 لسنة 2017".

    وتضمنت أصناف السجائر التي رفعت الشركة أسعارها صنف سجائر مونديال بأنواعه، والذي زاد سعره من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه، بزيادة جنيه واحد.

    كما تضمنت هذه الأصناف سجائر "بلاك ليبول" التي ارتفع سعرها من 22 جنيها إلى 23 جنيها، بزيادة جنيه واحد أيضا.

    أسعار السجائر الشرقية للدخان

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