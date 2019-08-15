البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الخميس
كتب- مصطفى عيد:
تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الخميس، في ثاني وآخر جلسات الأسبوع الجاري.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية التعاملات، بنسبة 0.7% إلى مستوى 14439 نقطة.
وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%.
وكانت البورصة أغلقت تعاملات أمس الأربعاء مواصلة موجة الانتعاش التي كانت بدأتها قبل عيد الأضحى، حيث ارتفعت بنسبة 2.54%، وسط استمرار أحجام تداول قوية، وحالة من التفاؤل والثقة بين المستثمرين.
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