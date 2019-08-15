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    البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الخميس

    10:24 ص الخميس 15 أغسطس 2019
    البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الخميس

    مؤشر البورصة الرئيسي

    كتب- مصطفى عيد:

    تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الخميس، في ثاني وآخر جلسات الأسبوع الجاري.

    وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية التعاملات، بنسبة 0.7% إلى مستوى 14439 نقطة.

    وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%.

    وكانت البورصة أغلقت تعاملات أمس الأربعاء مواصلة موجة الانتعاش التي كانت بدأتها قبل عيد الأضحى، حيث ارتفعت بنسبة 2.54%، وسط استمرار أحجام تداول قوية، وحالة من التفاؤل والثقة بين المستثمرين.

    مؤشرات البورصة البورصة

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