البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الخميس

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الخميس، في ثاني وآخر جلسات الأسبوع الجاري.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية التعاملات، بنسبة 0.7% إلى مستوى 14439 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%.

وكانت البورصة أغلقت تعاملات أمس الأربعاء مواصلة موجة الانتعاش التي كانت بدأتها قبل عيد الأضحى، حيث ارتفعت بنسبة 2.54%، وسط استمرار أحجام تداول قوية، وحالة من التفاؤل والثقة بين المستثمرين.