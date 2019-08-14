روسنفت: إنتاج حقل ظُهر يرتفع إلى 11.3 مليار متر مكعب في 6 أشهر

القاهرة- وكالات:

قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة روسنفت اليوم الأربعاء إن إنتاج الغاز الطبيعي في حقل ظهر، أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، بمصر زاد أكثر من ثلاثة أمثاله في النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 11.3 مليار متر مكعب.

ونقلت وكالة رويترز عن الشركة قولها إن إنتاج الغاز من المشروع البحري سيبلغ 76 مليون متر مكعب (2.7 مليار قدم مكعبة) يوميا بحلول نهاية العام الجاري.

وتملك روسنفت حصة 30% من المشروع. وتسيطر إيني الإيطالية على 50% بينما تملك بي.بي ومبادلة للبترول 10% لكل منهما في ظهر.