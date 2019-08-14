راية القابضة تتحول للخسارة خلال النصف الأول من العام الجاري

كتب- محمد علاء الدين:

تحولت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية للخسارة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بتحقيقها ربح خلال نفس الفترة العام الماضي.

وأظهر تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم الأربعاء عن نتائج أعمال الشركة خلال هذه الفترة تحقيق خسائر بقيمة 50.9 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 17.1 مليون جنيه أرباح في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وأرجع تقرير مجلس الإدارة تحقيق الشركة لخسائر خلال العام الحالي إلى ارتفاع المصروفات العمومية والتمويلية والتسويقية الخاصة بالأنشطة الجديدة والتي بلغت 146 مليون جنيه في النصف الأول للعام الجاري مقابل 68 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة 4.058 مليار جنيه خلال النصف الأول للعام الجاري مقابل 4.012 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2018 بزيادة قدرها 1.2%.

وقالت الشركة في تقرير مجلس الإدارة إنها توسعت في العديد من الأنشطة منها الخدمات المالية غير المصرفية والتي حققت إيرادات بقيمة 131 مليون جنيه، كذلك توسعت الشركة في التصنيع والتصدير والأغذية المجمدة ما رفع إيرادات هذا النشاط إلى 315 مليون جنيه في الأشهر الست الأولى من العام الجاري مقابل 236 مليون جنيه في 2018.