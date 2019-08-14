أسمنت بورتلاند تقُيم مزاد لبيع الأفران القديمة لمصنعها المتوقف عن العمل

كتب- محمد علاء الدين:

قالت شركة أسمنت بورتلاند طره المصرية في بيان اليوم الاربعاء للبورصة إنها ستقيم مزاد علني يوم السبت الموافق 24 أغسطس الجاري لبيع الأفران القديمة الخاصة بمصنع أسمنت طرة والمتوقف عن العمل منذ عام 2013.

وبحسب البيان فإن المزاد يأتي تنفيذا تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية والتي أجريت في شهر سبتمبر الماضي.

وأعلنت شركة السويس للأسمنت، في يونيو الماضي، إيقاف مصنع أسمنت بورتلاند طرة، التابع لها، مؤقتًا، نتيجة الخسائر التي يتكبدها المصنع، والتي وصلت في الربع الأول من العام الجاري إلى 72 مليون جنيه.

وقالت شركة أسمنت بورتلاند طرة، في بيان سابق إن الطلب المحلي على الأسمنت انخفض في الربع الأول من 2019 بنسبة 8.8% مقابل نفس الفترة من العام الماضي، ليواصل الانخفاض على الطلب العام الثالث على التوالي.

وأشارت الشركة في بيانها، إلى أن سوق الأسمنت يشهد حاليا زيادة هائلة في العرض تتجاوز 30 مليون طن سنويا، في مقابل انخفاض الطلب، "ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار إلى مستويات لا تغطي تكلفة الإنتاج".

وذكر تقرير لوحدة الأبحاث في بنك الاستثمار فاروس، صدر في مايو الماضي، أن شركات الأسمنت تواجه ضغوطا كبيرة في ظل زيادة المعروض وانخفاض الطلب المحلي والصادرات، حيث تراجع الطلب بنسبة 9% ليسجل 12.3 مليون طن في الربع الأول من 2019، ما تسبب في تراجع أسعار المبيعات في الربع الأول بنسبة 5.3%.