أسعار الدولار ترتفع في 3 بنوك مع بداية أول تعاملات بعد عيد الأضحى

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي قرشين، إلى 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية قرشين في البنك العربي الأفريقي إلى 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار في بنك البركة قرشا واحدا إلى 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول عند 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنكي الإسكندرية، والتعمير والإسكان عند 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك قناة السويس عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.