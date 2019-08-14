اليوم.. عودة البنوك والبورصة للعمل بعد إجازة عيد الأضحى

القاهرة- مصراوي:

تعود البنوك والبورصة اليوم الأربعاء للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكان البنك المركزي قد أقر إجازة عيد الأضحى المبارك 3 أيام بدأت الأحد الماضي وانتهت أمس، على أن تعود البنوك لفتح أبوابها أمام العملاء اليوم.

وأقرت البورصة المصرية إجازة العيد 3 أيام، انتهت أمس على أن تعود التداولات صباح اليوم.