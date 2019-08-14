اليوم.. عودة البنوك والبورصة للعمل بعد إجازة عيد الأضحى
09:28 ص الأربعاء 14 أغسطس 2019
القاهرة- مصراوي:
تعود البنوك والبورصة اليوم الأربعاء للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
وكان البنك المركزي قد أقر إجازة عيد الأضحى المبارك 3 أيام بدأت الأحد الماضي وانتهت أمس، على أن تعود البنوك لفتح أبوابها أمام العملاء اليوم.
وأقرت البورصة المصرية إجازة العيد 3 أيام، انتهت أمس على أن تعود التداولات صباح اليوم.
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