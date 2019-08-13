أمريكا تؤجل فرض رسوم على بعض المنتجات الصينية إلى 15 ديسمبر

القاهرة - وكالات:

قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الثلاثاء إن إدارة ترامب ستؤجل فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على منتجات صينية محددة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الخلوية، والتي من المقرر أن يبدأ تطبيقها الشهر القادم.

وبحسب رويترز، قال مكتب الممثل التجاري في بيان إن المنتجات الأخرى التي سيتم تأجيل فرض الرسوم عليها إلى 15 ديسمبر تشمل ”أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة ألعاب الفيديو، وألعاب محددة، وشاشات الكمبيوتر، وأنواعا بعينها من الأحذية والملابس“.

وأضاف أن مجموعة منفصلة من المنتجات سيتم استثناؤها بالكامل ”بناء على عوامل الصحة والسلامة والأمن القومي وعوامل أخرى“.

وفي الأسبوع الماضي، قال بنك جولدمان ساكس إنه لم يعد يتوقع أن تتوصل واشنطن وبكين لاتفاق تجاري قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020 وإن احتمالات حدوث ركود نتيجة الحرب التجارية طويلة الأمد تتزايد.

ودفع النزاع بين أكبر اقتصادين في العالم البنوك المركزية لاتخاذ مواقف تميل إلى التيسير النقدي، حيث من المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة على نحو متعاقب.

وفيما يتعلق بالأسهم، يُنظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها المنطقة الأكثر تفضيلا لدى المستثمرين على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة بينما يواصلون العزوف عن أوروبا.