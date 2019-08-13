أسعار الذهب تقلص مكاسبها الصباحية والجرام يخسر 5 جنيهات بمنتصف التعاملات

كتبت- منار الرخ:

قلصت أسعار الذهب مكاسبها الصباحية بعدما تراجعت 5 جنيهات في الجرام في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما صعدت 20 جنيهًا في الجرام مع بداية التعاملات.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة، لمصراوي إن سعر جرام عيار 21 تراجع إلى 700 جنيه في منتصف التعاملات مقابل 705 جنيهات في بداية اليوم.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 600 جنيه مقابل 604 جنيهات، والجرام عيار 24 إلى 800 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 5600 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قفزت في بداية تعاملات اليوم بقيمة 20 جنيهًا، متأثرة بارتفاع سعر المعدن عالميًا.

وعالميًا تراجعت أسعار الذهب لتسجل الأوقية إلى نحو 1512 دولارًا مقابل 1531.6 دولار في بداية التعاملات.

وقالت وكالة رويترز إن المستثمرين اندفعوا لشراء أصول الملاذ الآمن، بسبب المخاوف من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي طال أمدها في هز الأسواق المالية.

كما سيطرت المخاوف من العودة المحتملة لسياسات التدخل على السوق الأرجنتينية بعد أن خسر الرئيس ماوريسيو ماكري بهامش يفوق التوقعات في الانتخابات التمهيدية للرئاسة.

كما ارتفعت الأسعار بفعل الاحتجاجات التي أدت إلى إغلاق مطار هونج كونج، أكثر مطارات العالم ازدحاما في حركة الشحن الجوي، أمس الاثنين. وبدأت الاحتجاجات اعتراضا على مشروع قانون يسمح بتسليم مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم، لكنها اتسعت لتشمل دعوات أوسع نطاقا إلى الديمقراطية.