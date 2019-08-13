تفاصيل أسعار الفائدة على حسابات التوفير في 4 من أكبر البنوك الخاصة

كتبت- منال المصري:

تتنافس البنوك الخاصة عبر معدل العائد على حسابات التوفير بهدف جذب عملاء جدد، أو الاحتفاظ بالعملاء القائمين، مع جودة تقديم الخدمة.

وتقسم البنوك الخاصة حسابات التوفير إلى نظام الشرائح التي تربط زيادة الفائدة بحجم الشريحة ذات القيمة الأعلى بهدف تقليل أعباء الفائدة.

ويصدر كل بنك بطاقة خصم مباشر مع حساب التوفير بهدف إتاحة خدمة السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي على مدار 24 ساعة، وعدم معاناة الذهاب للفرع.

وتفرض البنوك الخاصة غرامات على حسابات التوفير التي تقل عن الحد الأدنى لاحتساب الفائدة، فضلا عن احتساب مصاريف إدارية كل 3 أشهر أو شهريا في بعض البنوك.

ويفتح البنك حساب التوفير للعميل بمجرد تقديم صورة من الرقم القومي للعميل بشرط تدوين الوظيفة على البطاقة، أو تقديم شهادة إثبات دخل طبقا لتعليمات إدارات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

ويعرض مصراوي مواصفات حسابات التوفير في 4 من أكبر البنوك الخاصة وهي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، وإتش إس بي سي، والإسكندرية كالتالي:

أولا: البنك التجاري الدولي (CIB):

يبدأ الحد الأدنى لفتح الحساب 20 ألف جنيه، يصرف العائد شهريا أو ربع سنويا أو يوميا حسب قيمة الشريحة، وينقسم إلى 14 شريحة.

الشريحة الأولى (من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه): تمنح فائدة 5.5% سنويا للعائد الشهري أو 6% للعائد ربع السنوي.

الشريحة الثانية (من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه): تعطي فائدة 5.75% سنويا للعائد الشهري، أو 6.25% لربع السنوي.

الشريحة الثالثة (من 100 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه): تمنح فائدة 2% سنويا للعائد اليومي، أو 6.25% للشهري، أو7.25% لربع السنوي.

الشريحة الرابعة (من 150 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه): تعطي فائدة 2.25% للعائد اليومي، أو 6.50% للشهري، أو 7.50% لربع السنوي.

الشريحة الخامسة (من 200 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه): تعطي فائدة 2.50% يوميا، أو 6.75% شهريا، أو 7.75% كل 3 أشهر.

الشريحة السادسة (من 350 ألف جنيه إلي 500 ألف جنيه): تعطي فائدة 3.25% يوميا، أو 7% شهريا، أو 8 % ربع سنوي.

الشريحة السابعة (من 500 ألف جنيه إلى 650 ألف جنيه): تعطي فائدة 3.50% يوميا، أو 7.50% شهريا، أو 9.50% ربع سنوي.

الشريحة الثامنة (من 650 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه): تعطي 3.75% يوميا، أو 7.75% شهريا، أو 9.75% ربع سنوي.

الشريحة التاسعة (من 750 ألف جنيه إلى مليون جنيه): تعطي 4% يوميا، أو 8% شهريا أو 10% ربع سنوي.

الشريحة العاشرة ( من مليون جنيه إلى 2 مليون جنيه): تعطي 6.25% يوميا، أو 8.25% شهريا، أو 10.50% ربع سنوي.

الشريحة الحادية عشرة (من 2 مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه): تعطي 8.50% يوميا، أو 10.50% شهريا، أو 11.75% ربع سنوي.

الشريحة الثانية عشرة (من 5 ملايين جنيه إلى 7.5 مليون جنيه): تعطي 9.25% يوميا، أو 11.25% شهريا، أو 12% ربع سنوي.

الشريحة الثالثة عشرة (من 7.5 مليون جنيه إلى 15 مليون جنيه): تعطي 9.75% يوميا، أو 11.50% شهريا، أو 12.50% ربع سنوي.

الشريحة الرابعة عشرة (من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه): تعطي 10.75% يوميا، أو 12% شهريا، أو 13% ربع سنوي.

ثانيا: البنك العربي الأفريقي الدولي:

يبدأ الحد الأدنى لفتح حساب التوفير من 5 آلاف جنيه، وتتنوع دورية العائد بين الشهرية أو ربع السنوية، أو نصف السنوية، أو السنوية، ولا يتم احتساب أي فائدة على رصيد الحساب إذا قل عن 5 آلاف جنيه، وينقسم إلى 5 شرائح:



الشريحة الأولى (من 5 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه): تعطي فائدة 9% سنويا للعائد الشهري، أو ربع السنوي، أو نصف السنوي، وترتفع إلى 10% للعائد السنوي.

الشريحة الثانية (من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه): تعطي فائدة 9.5% شهريا، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، وتزيد إلى 10.5% سنويا.

الشريحة الثالثة (من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه): تعطي فائدة 10% شهريا، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، وتزيد إلى 10.5% سنويا.

الشريحة الرابعة (من مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه): تعطي فائدة 11% شهريا، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو 12.5% سنويا.

الشريحة الخامسة (فوق 5 ملايين جنيه): تمنح نفس فائدة الشريحة الرابعة.

ثالثا: بنك إتش إس بي سي "HSBC":

يقدم البنك حساب توفير "برايمر" و"ادفينس"، ويبدأ الحد الأدنى لفتح الحساب من 10 آلاف جنيه، وتصرف الفائدة شهريا، وتتباين حسب دورية صرف العائد، وينقسم إلى 5 شرائح:

الشريحة الأولى (أقل من 10 آلاف جنيه): يمنح فائدة 1.5% سنويا.

الشريحة الثانية (من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه): يمنح عائدا 3.5% سنويا.

الشريحة الثالثة (من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه): يعطي فائدة 7% سنويا.

الشريحة الرابعة (من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه): يمنح فائدة 8.75% سنويا.

الشريحة الخامسة (أكثر من مليون جنيه): يمنح فائدة 10.75% سنويا.



رابعا: بنك الإسكندرية:

يقدم البنك نوعين من حسابات التوفير ذات العائد الثابت وهما:

أولا: حساب توفير بلس العادي، ويبدأ فتح الحساب من مبلغ ألف جنيه لكن احتساب الفائدة يبدأ من رصيد 10 آلاف جنيه، ويتم صرف الفائدة شهريا ومقسم إلى 3 شرائح كالتالي:

الشريحة الأولى (من 10 آلاف جنيه إلى 300 ألف جنيه): يمنح فائدة 8%.

الشريحة الثانية (من 300 ألف جنيه إلى 2.5 مليون جنيه): يمنح فائدة 9.5%.

الشريحة الثالثة (فوق 2.5 مليون جنيه): يمنح فائدة 11.5%.

ثانيا: حساب توفير "سيفينج ايكوند"، ويبلغ الحد الادني لفتح الحساب ألف جنيه، ويتم احتساب العائد بداية من رصيد ألف جنيه، ويتم صرف العائد مرتين في العام كل 6 أشهر، وينقسم إلى 6 شرائح:

الشريحة الأولى (من ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه): يمنح عائدا 4% سنويا.

الشريحة الثانية (من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه): يمنح عائدا 4.75% سنويا.

الشريحة الثالثة (من 100 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه): يمنح عائدا 5.75% سنويا.

الشريحة الرابعة (من 300 ألف جنيه إلى مليون جنيه): يمنح عائدا 5.75% سنويا.

الشريحة الخامسة (من مليون جنيه إلى 2.5 مليون جنيه): يمنح عائدا 7% سنويا.

الشريحة السادسة (من فوق 2.5 مليون جنيه): يمنح فائدة 8% سنويا.