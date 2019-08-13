بعد وصوله لأسعار غير مسبوقة.. هل الوقت مناسب لبيع مدخراتك من الذهب؟

كتبت- منار الرخ:

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي بقيمة 20 جنيهًا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع سعر المعدن عالميًا، لتصل إلى أسعار غير مسبوقة في مصر.

وتخطى سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز الـ 700 جنيه ليصل إلى 705 جنيهات، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 604 جنيهات، والجرام عيار 24 إلى نحو 805 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب 5640 جنيهًا.

وعالميًا قفزت أسعار الذهب لتسجل الأوقية 1531.6 دولار مقابل 1511.1 دولار، بحسب بيانات وكالة بلومبيرج.

وقد يدفع الارتفاع الكبير في أسعار الذهب حائزي المعدن الأصفر إلى بيع مشغولاتهم من الذهب لتحقيق مكاسب مالية بعد أن وصل إلى أسعار قياسية.

واختلف تجار ذهب تحدثوا لمصراوي حول التوقيت المناسب لبيع الذهب بالنسبة لحائزي المعدن النفيس بهدف الاستثمار.

ويرجح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، للمستثمرين بيع الذهب الذي يمتلكونه في الوقت الحالي.

ويبرر نجيب هذا الرأي بأن "سعر الذهب وصل إلى أسعار غير مسبوقة في مصر".

ومنذ نهاية العام الماضي ارتفع سعر الذهب بنحو 65 جنيهًا للجرام، حيث كان جرام عيار 21 يسجل 640 جنيهًا واليوم يسجل 705 جنيهات.

لكن وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، يرى أن الوقت الحالي غير مناسب لبيع المدخرات الذهبية، لأن السعر مرشح للارتفاع أكثر خلال الأيام المقبلة.

ويضيف واصف لمصراوي "المشكلات العالمية التي تسببت في رفع سعر المعدن عالميًا ومن ثم محليًا، لا تزال في بدايتها".

وارتفعت أسعار الذهب عالميًا بعدما اندفع المستثمرين لشراء أصول الملاذ الآمن، بسبب المخاوف من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي طال أمدها في هز الأسواق المالية.

وتشجع التوترات السياسية والاقتصادية المستثمرين على اللجوء إلى الاستثمار في الذهب باعتباره ملاذ آمن، من أجل حماية أموالهم، كما أن انخفاض الفائدة في أمريكا يقلل الاستثمار في الدولار لصالح الذهب.

وتصاعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم على نحو سريع خلال الأيام الماضية عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية على واردات صينية.

وردت الصين الأسبوع الماضي بالسماح لعملتها بالتراجع إلى أقل من 7 يوانات للدولار وهو مستوى مهم من الناحية المعنوية مما دفع واشنطن إلى تصنيف بكين متلاعبا بالعملة، وفقًا لوكالة رويترز.

كما سيطرت المخاوف على الأسواق العالمية من العودة المحتملة لسياسات التدخل على السوق الأرجنتينية بعد أن خسر الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري بهامش يفوق التوقعات في الانتخابات التمهيدية للرئاسة، وهو ما دفع العملة الأرجنتينية إلى التراجع بنسبة كبيرة.

كما ارتفعت الأسعار بفعل الاحتجاجات التي أدت إلى إغلاق مطار هونج كونج، أكثر مطارات العالم ازدحاما في حركة الشحن الجوي، أمس الاثنين. وبدأت الاحتجاجات اعتراضا على مشروع قانون يسمح بتسليم مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم، لكنها اتسعت لتشمل دعوات أوسع نطاقا إلى الديمقراطية.

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