استعدادات مكثفة في الجمارك مع بداية عودة الحجاج

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، إنها ستقدم كل التسهيلات اللازمة للتيسير على الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة؛ بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، وفق القواعد المقررة.

وأصدر السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، تعليماته بوقف الإجازات والراحات للعاملين بالمطارات والموانئ والمنافذ الجمركية لحين الانتهاء من موسم الحج، ورفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف المنافذ الجمركية والمطارات والموانئ البحرية والبرية، وتقديم كل التيسيرات الجمركية للحجاج العائدين من الأراضي المقدسة.

وبحسب بيان وزارة المالية، فإنه سيتم دعم صالات الوصول المخصصة لموسم الحج بالمطارات والموانئ بأعداد إضافية من مأموري الجمارك، ومأموري الفحص بأجهزة الأشعة، وتشغيل أجهزة الفحص بأشعة "الإكس راي" المتطورة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتكنولوجيا "الإلتزام التجاري"، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.

وطالب نجم بالتنسيق مع جميع الأجهزة العاملة بالمنافذ الجمركية؛ لتذليل أي صعوبات أمام ضيوف الرحمن، وتقديم كل المساعدات للحجاج، والعمل على راحتهم.

كانت الشركة الوطنية "مصر للطيران" قد أعلنت بدء رحلات عودة الحجاج من مطار جدة اعتبارًا من غدٍ، ومن المدينة المنورة يوم ١٧ أغسطس الجاري، عقب أداء مناسك الحج، على أن يصل آخر فوج يوم ٥ سبتمبر المقبل، بينما تبدأ عودة الحجاج عبر ميناء نويبع البحرى بدءًا ٢١ أغسطس.