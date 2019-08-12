استقرت لليوم الثالث.. تعرف على أسعار الذهب بمصر في ثاني أيام العيد

كتب- مصطفى عيد:

واصلت أسعار الذهب استقرارها في مصر لليوم الثالث على التوالي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند مستوى 685 جنيها، وهو نفس مستواه أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 587 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 783 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5480 جنيها.

وعالميا، ظلت أسعار الذهب قرب المستوى المهم البالغ 1500 دولار، إذ تلقت الدعم من الضبابية المحيطة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم زيادة بنحو 8.17 دولار بنسبة 0.55% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1505.12 دولار في الساعة الثانية وخمس دقائق ظهرا بتوقيت القاهرة.

والعديد من الأسواق في آسيا، بما في ذلك سنغافورة واليابان، مغلقة في عطلة اليوم‭ ‬الاثنين، بحسب رويترز