كيف تحول وتستقبل الأموال عبر المحمول خلال إجازة عيد الأضحى؟

كتب- محمد علاء الدين:

يحتاج بعض المواطنين إلى خدمة تحويل الأموال بشكل ضروري خلال موسم الإجازات، وهو ما كان صعبا في الماضي ولكن أصبحت شركات المحمول توفره في الوقت الحاضر خاصة مع انتشار فروعها في الكثير من المناطق بجميع أنحاء الجمهورية، وعملها خلال العطلات.

ويرصد مصراوي خلال هذا التقرير، الخطوات التي يمكن أن يقوم بها العميل لتنفيذ عملية إرسال أو استقبال الأموال عبر المحمول خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال الخطوات السهلة والبسيطة التالية:

حدود التحويل:

1- الحد الأقصى لرصيد الحساب 10 آلاف جنيه.

2- حد السحب اليومي للحساب الواحد 6 آلاف جنيه.

3- الحد الأقصى اليومي لأى تحويل هو 6 آلاف جنيه.

4- الحد الأدنى لأى عملية هو 5 جنيهات.

طرق التحويل:

هناك أكثر من طريقة لتحويل الأموال عبر المحمول، فيمكن ذلك من خلال تطبيق الهواتف الذكية لمشغلي خدمات المحمول أو من خلال الأرقام المختصرة، ولكن لاستخدام هذه الخصائص يجب أن يكون للعميل حساب في الخدمة وبه رصيد ليستخدمه في تحويل الأموال:

1- يمكن للعميل تحويل الأموال عبر تطبيق "أنا فودافون- أورنج كاش- ماي اتصالات".

2- يمكن للعميل التحويل باستخدام الأكواد المختصرة "#115# لعملاء أورنج - #9* لعملاء فودافون - #777* لعملاء اتصالات".

3- يقوم العميل بزيارة أقرب فرع للشركة التابع لها "فودافون - أورنج - اتصالات"، والتي يعمل أغلبها في الإجازات، ويقوم بفتح حساب باستخدام البطاقة الشخصية للخط الذي يملكه، مع العلم أن يحق لكل عميل امتلاك حساب واحد فقط.

بعد ذلك يقوم العميل بإيداع المبلغ الذي يرغب في تحويله وتحديد رقم الهاتف المرسل له لتتم العملية في ثوانٍ.

ولاستقبال الأموال يمكن للعميل استخدامها في الدفع للفواتير أو الشراء أونلاين من خلال محفظته الإلكترونية بشركة المحمول، أو صرف المبلغ المالي "كاش" من خلال أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها.