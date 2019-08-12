المالية: 2.7 مليار دولار قيمة واردات السلع الأساسية في 3 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان لها، إن قيمة الواردات من السلع الأساسية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام المالي الماضي (من أبريل إلى يونيو) بلغت 2.7 مليار دولار، بنمو سنوي 6% عن الفترة نفسها من العام المنصرم، وفقا لتقرير تلقته الوزارة من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

وأضافت الوزارة أن التقرير كشف عن زيادة واردات هذه السلع من دول الاتفاقيات التفضيلية بنسبة 17% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه، حيث يتمتع بعض هذه الواردات بالإعفاء الكامل من الضرائب والرسوم الجمركية، ويتمتع البعض الآخر بالإعفاء الجزئي من هذه الضرائب والرسوم.

وذكرت الوزارة أن استقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية أسهم في زيادة حجم الاستيراد من بعض السلع للإسهام في تغطية احتياجات السوق المحلية مثل القمح الذي ارتفعت حجم وارداته خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بنسبة 15%، والأرز بنسبة 14%، والدقيق بنسبة 8%، والمخبوزات بنسبة 16%.

كما ارتفعت واردات اللحوم والأسماك المصنعة بنسبة 14%، والبقوليات "البازلاء، والحمص، واللوبيا، والعدس، والفول" بنسبة 85%، والبصل والثوم بنسبة 135%، والبن والشاي بنسبة 22%، بحسب التقرير.

وبحسب الوزارة، أشار التقرير إلى تراجع حجم استيراد رؤوس الماشية بنسبة 32%، وانخفاض واردات لحوم الأبقار الطازجة بنسبة 29%، واللحوم المجمدة بنسبة 22%، ومنتجات الألبان بنسبة 7%.

وقالت الوزارة إلى أن هذا التراجع يعكس جهود الدولة الرامية لتنمية الثروة الحيوانية، والتوسع في المزارع الحيوانية وتعظيم قدراتها، وزيادة إنتاجها بما يُلبي احتياجات السوق المحلية، والسعي الجاد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.

وأضافت أن متابعة التيسيرات والإعفاءات الجمركية المقررة على السلع الأساسية المستوردة، تأتي في إطار التأكد من حُسن سير العمل؛ بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين.