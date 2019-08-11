أسعار أطقم البورسلين ترتفع على الرغم من ركود المبيعات

كتبت- دينا خالد:

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر طقم المائدة المصنوع من البورسلين ارتفع خلال الفترة الماضية، على الرغم من حالة الركود.

وأضاف هلال أن الزيادة تتراوح بين 100 و250 جنيها في الطقم الواحد، حسب الخامة وعدد القطع، ليتراوح السعر بين 3000 و3250 جنيها، مقابل 2850 جنيهًا قبل الزيادة الأخيرة لأسعار المحروقات.

وأوضح هلال أنه لتصنيع أطقم البورسلين يتم استخدام أفران تعمل بالغاز الطبيعي وتحتاج طاقة عالية، لذلك ارتفع السعر بعد زيادة أسعار المحروقات في يوليو الماضي.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية،ومن بينها الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، وبلغت نسبة الارتفاع بين 20% إلى 34% على شرائح الاستهلاك.

ويتكون طقم المائدة المصنوع من البورسلين من نحو 42 قطعة ويشمل أطباق صغيرة وكبيرة فضلًا عن أكواب وفناجين.

ويرى هلال أن السوق يعاني حالة من الركود الشديد، وهناك إحجام من المواطنين على الشراء، بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية.

ولتحريك السوق، يطالب هلال، الشركات بالتمهل قبل رفع الأسعار، وحساب تكلفتها الجديدة بكل دقة ونزاهة قبل إقرار الزيادة.

وأشار هلال إلى أن الرقابة الصناعية عليها دور كبير خلال هذة الفترة الحالية لمتابعة الأسعار التي تحددها الشركات.