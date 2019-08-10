خاص- القابضة للنقل تخاطب الإسكندرية للحاويات لإلغاء توزيع 400 مليون جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

طالبت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، التابعة لها، بإلغاء قرار توزيع 400 مليون جنيه من الاحتياطي النظامي على المساهمين بالشركة، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة للشركة.

وقالت الشركة القابضة في خطابها لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات – حصل مصراوي على نسخة منه - إنه يرجى اتخاذ اللازم بإعادة العرض على مجلس إدارة الشركة في أسرع وقت لإلغاء القرار رقم 138 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2019 بالموافقة على العرض على الجمعية العامة للشركة لتوزيع مبلغ 400 مليون جنيه من الاحتياطي النظامي على المساهمين كلا بنسبة مساهمته، وما يترتب على إلغاء قرار المجلس من إجراءات.

وكان مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، قرر بالإجماع في اجتماعه في 17 يوليو الماضي، على توزيع 400 مليون جنيه من الاحتياطي النظامي على المساهمين كلا بنسبة مساهمته مع مراعاة المنصرف على الخطة الاستثماري سواء المرحل من السنوات السابقة أو الدفعات خلال السنة القادمة من موزانة 2019-2020، ومراعاة حال المساهمة في مشروع محطة الحاويات متعددة الأغراض على رصيف 55.

وقرر المجلس الموافقة على القرار، وعرضه على الجمعية العامة للشركة، والتي بموجبها وجهت خطابا للشركة القابضة، والتي ردت بطلب لإلغاء هذا القرار.

كما طالبت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، في خطابها شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بتحويل مبلغ 220 مليون جنيه من تحت حساب حصة القابضة في أرباح العام المالي 2018-2019 في موعد أقصاه نهاية أغسطس 2019.

وقال مصدر بقطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات سيجتمع يوم 19 أغسطس الجاري، للنظر في خطاب الشركة القابضة وتعديل قراراته السابقة.

ويتداول سهم الشركة عند 11.50 جنيه، وهو سعر آخر جلسة قبل إجازة عيد الأضحى.

وتعمل الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، في تداول الحاويات والبضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، ونقل الحاويات والبضائع إلى الملاحق المخصصة، بالإضافة إلى القيام بأعمال المخلص الجمركي وممارسة الاستثمار العقاري.

وقررت الحكومة التخلي عن 30% إضافية من حصة المال العام في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، على أن تحتفظ بنسبة 65% من أسهم الشركة.

وتبلغ نسبة أسهم الشركة المتداولة في البورصة حاليًا 5% بعدما أجرت الشركة اكتتابا لزيادة رأس المال، فيما تتوزع 95% من أسهمها بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 55.369%، وهيئة ميناء الإسكندرية 39.63%، وفقا لأحدث بيان لهيكل المساهمين المرسل من الشركة للبورصة.