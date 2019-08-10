نائب رئيس البنك الأهلي: ضخ 9 مليارات جنيه لتغذية ماكينات الصرف في العيد

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك غذَّى ماكينات الصراف الآلي والفروع بقيمة 9 مليارات جنيه، لتلبية الخدمات المصرفية السحب والإيداع للعملاء، في أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأعلن المركزي تعطيل العمل بالبنوك من غدٍ الأحد إلى الثلاثاء المقبل بمناسبة عيد الأضحى على أن يستأنف العمل بالبنوك يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف أبو الفتوح لمصراوي أن البنك يحرص على تفقد ماكينات الصراف الآلي يوميا في أيام العطلات الرسمية للتأكد من سلامة الماكينات وعدم خروجها عن تقديم الخدمة واستمرار وجود النقدية بالماكينة.

ويمتلك البنك الأهلي أكبر شبكة ماكينات صراف آلي على مستوى الجهاز المصرفي تقترب من 5 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية.

وتتيح ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع لعملائها مجانا وكذلك لغير عملائها من البنوك الأخرى مقابل خصم رسوم منخفضة.