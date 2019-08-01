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    "الأوروبي لإعادة الإعمار": ضخ 300 مليون يورو لمصر في النصف الأول من 2019

    05:02 م الخميس 01 أغسطس 2019
    "الأوروبي لإعادة الإعمار": ضخ 300 مليون يورو لمصر في النصف الأول من 2019

    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

    كتبت- منال المصري:

    قال خالد حمزة نائب مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك ضخ تمويلات لمصر بقيمة 300 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الجاري، مستهدفا ضخ مليار يورو تمويلات جديدة مع نهاية العام الجاري.

    وأضاف حمزة، على هامش توقيع اتفاقية تمويلية بين البنك و"راية فودز" اليوم الخميس، أن هذه التمويلات تتوزع على عدد من المشروعات مثل الصادرات، والصناعة، والمشروعات التنموية، وغير ذلك من المشروعات المختلفة.

    وأكد حمزة أن البنك يدرس المشاركة في الاستثمار بالحصص التي ستطرحها الدولة من أسهم عدد من الشركات بالبورصة خلال المرحلة المقبلة في قطاعات البترول، والاتصالات، والبنوك.

    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار خالد حمزة راية فودز
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