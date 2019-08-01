ننشر أسماء الأعضاء المعينين بمجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات
04:09 م الخميس 01 أغسطس 2019
كتبت - منار الرخ:
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الخميس، أسماء الأعضاء المعينيين بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إدارت الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية للدورة 2019 – 2023.
وننشر أسماء الأعضاء المعينين في مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات.
وكان أعضاء الغرف التجارية، ينتظرون هذا القرار، منذ إعلان نتائج انتخابات الغرف التجارية التي أجريت في يونيو الماضي.
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