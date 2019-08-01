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    ننشر أسماء الأعضاء المعينين بمجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات

    04:09 م الخميس 01 أغسطس 2019
    ننشر أسماء الأعضاء المعينين بمجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات

    وزارة التجارة والصناعة

    كتبت - منار الرخ:

    أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الخميس، أسماء الأعضاء المعينيين بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إدارت الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية للدورة 2019 – 2023.

    وننشر أسماء الأعضاء المعينين في مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات.

    وكان أعضاء الغرف التجارية، ينتظرون هذا القرار، منذ إعلان نتائج انتخابات الغرف التجارية التي أجريت في يونيو الماضي.

    وزارة التجارة والصناعة الغرف التجارية انتخابات الغرف التجارية

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