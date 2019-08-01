الأوروبي لإعادة الإعمار يوقع اتفاقية لتمويل "راية فودز" بـ5 ملايين يورو

كتبت- منال المصري:

وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع شركة راية فودز لتصنيع وتصدير المنتجات الزراعية، لتمويل الشركة بقيمة 5 ملايين يورو بهدف تطوير وتجهيز مصنع الشركة في مدينة السادات.

ويساعد هذا التمويل الشركة على تطوير وتجهيز مصنع الشركة في مدينة السادات وإمداد بأفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا المتقدمة من ماكينات وآلات ومعدات خاصة بتصدير المنتجات المجمدة بالإضافة إلى توسعة وزيادة الطاقة الاستيعابية والتخزينية للشركة من منتجات تامة مجمدة، بحسب الشركة.

ووقع الاتفاقية سامر الوزيري الرئيس التنفيذي لقطاع الأغذية والمشروبات بشركة راية القابضة (راية فودز)، وجانيت هيكمان المدير العام الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقال مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة راية القابضة، المالكة لشركة راية فودز، إن هذا التمويل يساهم في الاستفادة بنجاح القدرات التصديرية لراية فودز، وكذلك التأثير التنموي للمشروع على المجتمع المجاور له.

وأضاف خليل، "أن قطاع المشروبات والصناعات الغذائية في مصر شهد العديد من الاستثمارات على مدى الأعوام القليلة الماضية، وتعد راية واحدة من أبرز اللاعبين الأساسيين في هذا المجال، ولذلك قررنا الاستثمار في هذا القطاع عام 2016".

وأوضح أن اتفاق القرض يأتي كجزء من استثمارات بإجمالي 7.5 مليون يورو في راية فودز بهدف زيادة وتحسين كفاءة خطوط الإنتاج، وزيادة السعة التخزينية للشركة بمصنعها في مدينة السادات.

وتساهم راية القابضة بمبلغ 2.5 مليون يورو من قيمة المشروع، على أن يتم تمويل المبلغ المتبقي من القرض، وفقا لخليل الذي أشار إلى أن من المتوقع أن يتم صرف القرض على دفعتين، الأولى بقيمة 3.4 مليون يورو، والثانية بقيمة 1.6 مليون يورو.

وقال حسام حسين، رئيس القطاعات المالية لمجموعة راية القابضة، إن العمل مع منظمات دولية كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتناسب مع الفكر الرائد لدى راية والذي يهدف إلى خفض متوسط تكاليف الاقتراض مع الاستفادة من القدرات التصديرية الواسعة للمجموعة.

وأضاف حسين، أنه "في ظل التحسن الملحوظ من توافر احتياطيات النقد الأجنبي وأسعار الصرف، فإننا نرى أن مثل هذه الاتفاقيات تعد فرصة عظيمة لمجموعتنا لتعزيز مركزها المالي مع تنويع مواردها التمويلية".

وقالت جانيت هيكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، إن التعاون مع شركة راية يتسق مع الأهداف الاستراتيجية للبنك، من حيث تعزيز سلسلة القيمة للأعمال والمشروعات الزراعية، بهدف تحسين الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز سلسلة التوزيع، وتطوير القطاع الذي يضم نسبة كبيرة من العمالة.

وأضافت هيكمان، أن اتفاق مع راية فودز يمثل فرصة لمزيد من التعاون مع شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، والتي تستهدف تنمية أعمالها بالقطاع الغذائي، والصناعي في مصر، والتي تقدم الخبرة اللازمة في مجال بناء الأعمال التجارية الناجحة وتعزيز التحسينات في الإدارة وحوكمة الشركات، وفقا للبيان.