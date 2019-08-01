إبراهيم العربي: شركات يابانية تدرس فرص الاستثمار المتاحة في مصر

كتبت- منار الرخ:

قال إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني ورئيس غرفة القاهرة التجارية، إن شركات يابانية تدرس الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حاليا، ومن المتوقع أن يدخل بعضها السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، بحسب بيان من الغرفة اليوم الخميس.

وأضاف العربي أن ذلك يأتي بعد مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين التي عقدت في اليابان خلال شهر يونيو الماضي، مشيدا بدور الرئيس ودعمه للمستثمرين لدخول السوق المصري ومن خلفه الحكومة المصرية.

وذكر أن الشركات اليابانية الموجودة في مصر حاليًا تناقش التوسعات الجديدة، بعد أن أشادت هذه الشركات بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والإجراءات التشريعية التى قامت بها الحكومة، والتي تشجع الشركات على ضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وتوقع العربي أن ينعكس مؤتمر طوكيو السابع حول التنمية في أفريقيا "تيكاد 7" في أغسطس الجاري، على زيادة الاستثمارات اليابانية في مصر، مشيرًا إلى أن الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر سيتم تخصيصها لمناقشة مناخ الأعمال والاستثمار في أفريقيا، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال المصريين والأفارقة واليابانيين.

وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، وجود تنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجانب الياباني، مشيرا إلى أن مجلس الأعمال يتابع الشركات اليابانية ويدعوها دائمًا إلى ضخ استثمارات جديدة في مصر والاستفادة من التنمية التي تحدث حاليًا على كافة الأصعدة، وفقا للبيان.

وأعرب العربي عن رغبة الشركات اليابانية في ضخ استثمارات جديدة في مصر بما يحقق الاستفادة للبلدين، موضحا أن هذه الشركات تعرف جيدًا أن الوقت الحالي هو أفضل وقت للاستثمار في مصر.

وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ارتفاع نسبة الاستثمارات اليابانية في مصر بنسبة 74.3% خلال العام المالي 2017-2018، لتبلغ 162.1 مليون دولار مقارنة بحوالي 93 مليون دولار خلال 2016-2017، وفقا للبيان.