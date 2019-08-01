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    الفاو: أسعار الأغذية العالمية تتراجع في يوليو للشهر الثاني

    01:44 م الخميس 01 أغسطس 2019
    الفاو: أسعار الأغذية العالمية تتراجع في يوليو للشهر الثاني

    فاو

    القاهرة- مصراوي

    قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الخميس، إن أسعار الأغذية العالمية تراجعت في يوليو للشهر الثاني على التوالي بعد ارتفاعها على مدى خمسة أشهر متتالية، متأثرة بانخفاض أسعار بعض الحبوب ومنتجات الألبان والسكر، بحسب وكالة رويترز.

    وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، والذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 170.9 نقطة الشهر الماضي من قراءة معدلة بالخفض بلغت 172.7 نقطة في يونيوالماضي.

    كانت القراءة السابقة لشهر يونيو حزيران تبلغ 173 نقطة.

    ولم تحدث الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي، اليوم الخميس.

    ومن المقرر الإعلان عن التقديرات التالية في الخامس من سبتمبرالقادم.

    فاو منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة أسعار الأغذية
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