4 دول خليجية تخفض أسعار الفائدة بعد قرار البنك المركزي الأمريكي

القاهرة- وكالات:

قال مصرف قطر المركزي، اليوم الخميس، إنه خفض سعر فائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 4.75%، وفقا لوكالة رويترز.

وذكر المصرف أنه اتخذ القرار أخذا في الاعتبار تطورات الاقتصاد الكلي على الصعيدين المحلي والدولي.

وتأتي هذه الخطوة عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أمس الأربعاء، خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات.

وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأسواق المالية، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 2%و2.25%.

وكانت البنوك المركزي في 3 دول خليجية أخرى خفضت أسعار الفائدة بعد قرار البنك المركزي الأمريكي أمس.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أمس الأربعاء، إنها خفضت أسعار الفائدة الرئيسية للحفاظ على الاستقرار النقدي في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وخفضت مؤسسة النقد معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، الذي يستخدم لإقراض أموال إلى البنوك، إلى 275 نقطة أساس من 300 نقطة أساس.

وخفضت أيضا معدل اتفاقيات الشراء العكسي (الريبو العكسي)، الذي تودع به البنوك التجارية الأموال لدى البنك المركزي، بنفس الهامش إلى 225 نقطة أساس.

وقال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أمس الأربعاء، إنه قرر خفض أسعار فائدة إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس بدءا من أول أغسطس، كما خفض سعر الفائدة على شهادات الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارا من اليوم الخميس.

وقرر مصرف البحرين المركزي أمس الأربعاء، خفض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 2.75%، إلى 2.50%، وفقا للوكالة.

وخفض المركزي البحريني أيضا سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 2.25% من 2.50%، وسعر فائدة الإقراض من 4.50% إلى 4.25%.

وخفض أيضا سعر فائدة الودائع لمدة شهر إلى 2.85% من 3.10%.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.