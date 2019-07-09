"إيديتا" تستهدف استثمار 450 مليون جنيه خلال العام الجاري

كتبت- منال المصري:

قال هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، لمصراوي، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات جديدة بقيمة 450 مليون جنيه خلال العام الجاري لتصل إجمالي استثمارات الشركة إلى 2 مليار و650 مليون جنيه.

ويبلغ إجمالي استثمارات الشركة في السوق المصري منذ نشأتها وحتى الآن 2.2 مليار جنيه، بحسب ما قاله برزي على هامش توقيع اتفاق استثمار بين شركته ومؤسسة التمويل الدولية بقيمة 30 مليون دولار، لتمويل توسعات الشركة.

وأشار برزي إلى أن تراجع سعر الدولار لن ينعكس على أسعار منتجات الشركة بالسوق، وذلك لارتفاع تكلفة التشغيل مثل زيادة أسعار الوقود، ولكنه سيسهم في استقرار الأسعار ويخفف من تأثير زيادة هذه التكاليف التشغيلية.

وشهد سعر الدولار تراجعا أمام الجنيه بحوالي 121 قرشا خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل متوسط سعر البيع في البنوك بنهاية يونيو إلى نحو 16.75 جنيه.

وأضاف برزي أن الفائدة على القرض الدولاري من مؤسسة التمويل الدولية تصل إلى 6%، وهو عبارة عن سعر الليبور "الفائدة الرئيسية" في بورصة لندن مضافا إليه 4%، حيث تم الاتفاق على أن يكون القرض بقيمة 20 مليون دولار قد ترتفع إلى 30 مليون دولار حسب التوسعات، ومعدلات السحب من القرض.

وأوضح أن الشركة تمتلك موارد دولارية كافية لتغطية قرض مؤسسة التمويل الدولية.