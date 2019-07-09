الدولار يرتفع أمام الجنيه في بنك قناة السويس مع نهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس، بينما استقر السعر في 9 بنوك مع نهاية تعاملات، اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا، في بنك قناة السويس، إلى 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري ومصر والبركة عند 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان والعربي الأفريقي وكريدي أجريكول عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع.