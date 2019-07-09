أفريكسيم بنك يؤسس منصة إلكترونية لدعم اتفاقية التجارة الأفريقية بمليار دولار

كتبت - منال المصري:

أعلن بنديكت أوراما رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) إن البنك يؤسس منصة إلكترونية للتسويات بقيمة مليار دولار لدعم اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين دول القارة.

ودشن زعماء القارة الأفريقية الأحد الماضي، منطقة تجارة حرة على مستوى القارة، وذلك خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي والذي ترأسها الرئيس، عبد الفتاح السيسي.

وستعمل منطقة التجارة الحرة على مستوى القارة على توحيد 1.3 مليار نسمة وتخلق كتلة اقتصادية حجمها 3.4 تريليون دولار.

وقال أوراما، خلال كلمته أمام رؤساء دول القمة غير العادية الثانية عشرة للاتحاد الإفريقي في نيامي، إن إطلاق نظام الدفع والتسوية لعموم أفريقيا (PAPSS) ، يعد أول نظام رقمي للمدفوعات على مستوى القارة يركز على تسهيل مدفوعات السلع والخدمات في التجارة بين البلدان الأفريقية بالعملات الأفريقية.

وقال أوراما، بحسب بيان من البنك :"اليوم سنطلق بنية تحتية للدفع الرقمي على مستوى أفريقيا - نظام الدفع والتسوية لعموم أفريقيا (PAPSS) - الذي طورناه بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي موضحا ان المنصة ستساعد من إنقاذ القارة من خسائر بأكثر من 5 مليارات دولار من تكاليف معاملات الدفع سنويًا وقبل كل شيء ، المساهمة في تعزيز التجارة البينية الأفريقية وإضفاء الطابع الرسمي.

وأكد أوراما خلال كلمته لرؤساء الدول - الذين اجتمعوا للاحتفال ببداية المرحلة التشغيلية من اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا - إن هذه المنصة ستساعد على الإسراع في التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي كما تجعل الدفع عبر الحدود أسهل وأرخص وأكثر أمانًا هو خطوة حاسمة واضحة في خلق إفريقيا التي نريدها.

وأضاف أن البنك قدم الدعم للعمل الذي تقوم به منظمة المعايير الإقليمية الأفريقية والاتحاد الأفريقي في تنفيذ الاتفاقية وذلك كجزء من دعمه لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا سجل العام الماضي 6.9 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2017.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية لدول أفريقيا نحو 4.7 مليار دولار خلال عام 2018، بنسبة ارتفاع 26.9% مقارنة بعام 2017.

واستحوذت دول شمال أفريقيا والجوار على النصيب الأكبر من الصادرات المصرية للدول الأفريقية مقارنة ببقية دول القارة، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.

وتقول وكالة رويترز إنه من المأمول أن تساهم منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، وهي الأكبر من نوعها منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1994، في إطلاق إمكانات أفريقيا الاقتصادية بعد تعثر طال أمده من خلال دعم التجارة البينية، وتقوية سلاسل الإمدادات، ونشر الخبرات.

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