الخطوة الأخيرة.. قطاع الأعمال تنتظر موافقة مجلس الوزراء على تسوية إعمار

كتبت- شيماء حفظي:

تنتظر وزارة قطاع الأعمال العام، موافقة مجلس الوزراء على صفقة التسوية بين شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة لها، وشركة إعمار مصر، حول الخلاف على مشروع أب تاون كايرو.

وقال مسؤول كبير في الوزارة، لمصراوي، إن الوزارة وقعت مع شركة إعمار اتفاق التسوية بالأحرف الأولى، كما حصل اتفاق التسوية على موافقة اللجنة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية، وتنتظر حاليا اعتماد مجلس الوزراء، ثم التوقيع النهائي.

"وضعنا التسوية على جدول أعمال مجلس الوزراء، ننتظر الموافقة على التسوية من المجلس، ثم يتم التوقيع النهائي على التسوية" بحسب المسؤول.

وقالت شركة إعمار مصر للتنمية، في بيان للبورصة الأحد الماضي، إنها وقعت بالأحرف الأولى على مشروع عقد التسوية مع شركة النصر للإسكان والتعمير، بشأن مشروع "أب تاون كايرو"، وذلك بمقر الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل.

وذكرت أن مشروع عقد التسوية شمل الاتفاق على إنهاء النقاط الإجرائية والفنية والمالية، ومن بينها تنازل شركة النصر للإسكان عن الدعوى التحكيمية الأصلية، وتنازل شركة إعمار مصر عن الدعوى المقابلة، والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

وكانت شركة إعمار مصر قالت، في بيان للبورصة في مايو الماضي، إن هناك مفاوضات إيجابية مع شركة النصر للإسكان والتعمير بشأن النزاع القائم بين الشركتين حول مشروع "أب تاون كايرو"، وإن هذه المفاوضات تؤشر بإمكانية الوصول إلى تسوية ودية للنزاع.

ورفعت شركة النصر، التابعة لقطاع الأعمال العام، دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم، ضد شركة إعمار لفسخ التعاقد المبرم بينهما بشأن مشروع "أب تاون كايرو" بمنطقة المقطم، وطالبت بتعويض قدره مليار جنيه.

ونشأ النزاع بين إعمار وشركة النصر للإسكان، لعدم إتمام شركة إعمار مشروع أب تاون كايرو، في موعده المحدد 6 سنوات وفقا للعقد الموقع بينهما في 2005، بالإضافة إلى 216 ألف متر ضمتها إعمار للمشروع، وتطلب شركة النصر التعويض عنها، وما دفع النصر للجوء للتحكيم الدولي.

وكانت الجمعية العمومية لشركة النصر للإسكان والتعمير، التابعة لقطاع الأعمال العام، وافقت في مايو من العام الماضي، على تسوية النزاع مع شركة إعمار مصر للتنمية حول 3 ملايين متر في مشروع "أب تاون كايرو"، مقابل سداد 100 مليون جنيه.

وتم الاتفاق على هذه التسوية خلال عهد وزير قطاع الأعمال العام السابق خالد بدوي، والتي ستقوم شركة النصر بناءً عليها بسحب دعوى التحكيم الدولي ضد إعمار.