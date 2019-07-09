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    أسعار الذهب تتراجع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

    12:47 م الثلاثاء 09 يوليو 2019
    أسعار الذهب تتراجع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

    دهب

    كتبت- شيرين صلاح:

    شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس .

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراحع خلال تعاملات اليوم إلى 642 جنيها مقابل 643 جنيها أمس.

    كما انخفض سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 550 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 734 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5136 جنيها.

    وعالميا، انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع استقرار الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع بفعل تقلص توقعات إجراء خفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية، رغم أن هبوط أسواق الأسهم كبح خسائر المعدن الثمين، بحسب وكالة رويترز.

    وبحلول الساعة 0608 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1392.64 دولار للأوقية.

    وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1396.30 دولار للأوقية.

    أسعار الذهب مصر نادي نجيب ذهب غرفة القاهرة التجارية

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