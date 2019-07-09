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    الحكومة تخاطب البنوك لتمويل الموظفين لشراء وحدات سكنية بالعاصمة الجديدة

    12:40 م الثلاثاء 09 يوليه 2019
    الحكومة تخاطب البنوك لتمويل الموظفين لشراء وحدات سكنية بالعاصمة الجديدة

    العاصمة الإدارية الجديدة

    كتب- عبدالقادر رمضان:

    قالت وزيرة التخطيط، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة خاطبت مجموعة من البنوك العاملة في مصر، من أجل توفير تمويل ميسر للموظفين، لشراء وحدات سكنية في العاصمة الإدارية والمناطق المجاورة لها.

    وأضافت في تصريحات، على هامش افتتاح مركز تقييم المهارات والمسابقات، إن انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة يستلزم توفير وحدات سكنية لهم، وأن الحكومة خاطبت البنوك من أجل توفير التمويل لتسهيل شراء هذه الوحدات.

    وأشارت إلى أن الحكومة في انتظار رد البنوك من أجل الاتفاق على باقي التفاصيل وسعر الفائدة.

    وقالت الوزيرة إن الحكومة انتهت من تدريب حوالي 21 ألف موظف، وانها تستهدف الوصول إلى تدريب 100 ألف موظف بنهاية العام، من أجل رفع كفاءتهم و مهاراتهم.

    العاصمة الإدارية الجديدة وحدات سكنية وزارة التخطيط

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