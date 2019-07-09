بتكوين قرب أعلى مستوى في أسبوعين مدعومة بعملة فيسبوك

القاهرة- وكالات:

استقرت عملة بتكوين، اليوم الثلاثاء، قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين بعد أن ارتفعت بما يصل إلى 9%، أمس الاثنين، وهي خطوة يقول محللون إن الدافع وراءها ربما يكون الآمال في كسب العملات المشفرة مزيدا من القبول بعد أن كشفت فيسبوك عن خطط لإصدار عملة رقمية، بحسب وكالة رويترز.

ولامست بتكوين 12833 دولارا، أمس الاثنين، في بورصة بتستامب، وهو أعلى مستوى منذ 27 يونيو الماضي، أن قبل أن تتراجع. وارتفعت بتكوين في أحدث تعاملات 2.2% عند 12560 دولارا.

وربحت أكبر عملة مشفرة أكثر من 45% منذ إعلان فيسبوك عن خطط الشهر الماضي لعملته ليبرا، ليبعث التفاؤل مجددا حيال اكتساب العملات المشفرة قبولا واسعا بين الشركات والمستخدمين من الأفراد.

ولا تزال بتكوين متقلبة بشكل كبير، وربحت حوالي 240% هذا العام بعد أن فقدت ثلاثة أرباع قيمتها في العام الماضي.