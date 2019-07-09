رئيس وزراء تنزانيا يدعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار الزراعي ببلاده

كتب- مصطفى عيد:

بدأت أعمال منتدى الأعمال المصري التنزاني بالقاهرة، بحضور قاسم مجاليوا رئيس الوزراء التنزاني، بحضور جافيت ن. هاسونجا وزير الزراعة التنزاني، وعدد من رجال الأعمال المصريين، ومحمد جابر سفير مصر لدى دار السلام، وعيسى سليمان ناصور سفير تنزانيا لدى القاهرة، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

ودعا رئيس الوزراء التنزاني رجال الأعمال المصريبن للاستثمار في تنزانيا، خاصة في القطاع الزراعي، بما تملكه تنزانيا من الأراضي الخصبة القابلة لزراعة المحاصيل الاستوائية مثل البن والشاي وقصب السكر.

وقال مجاليوا، إن بلاده خلال فترة قصيرة استقبلت زيارة تاريخية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيارة من مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووفود من كبار المستثمرين والتجار المصريين، "ودورنا الآن هو رد الزيارة وتعريف مجتمع الأعمال المصري بالاقتصاد التنزاني".

وأضاف أن تنزانيا أجرت عملية إصلاح ضريبي واسعة لدعم الاستثمار، ولدفع عجلة الاقتصاد والتجارة في تنزانيا ودول الجوار السبعة التي تعتمد على موانئ تنزانيا الثلاث.

وذكر رئيس وزراء تنزانيا، أن العلاقات بين البلدين متينة وممتدة، وعلى الصناع والتجار المصريين الاستفادة منها، خاصة أنه من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد التنزاني 7.1% هذا العام.

وقال مسؤولو وزارة الاستثمار خلال المنتدى، إن مصر وتنزانيا من المؤسسين الأوائل للاتحاد الأفريقي، وهناك فرصة عظيمة لتعميق العلاقات بين الدولتين حاليا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافوا أن مصر نفذت حركة إصلاحات ضخمة في الاقتصاد المصري، وبنفس القوة عملت على تشجيع المستثمرين المصريين على ضخ الاستثمارات في القارة الأفريقية، لنقل التكنولوجيا والخبرات الفنية، وتشغيل العمالة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي لأبناء القارة.

ودعا مسؤولو وزارة الاستثمار، رجال الأعمال من الجانبين إلى تعميق الشراكة الاستثمارية والتنموية بين الدولتين، واستغلال النجاح المحقق حاليا، بحسب البيان.

وقال سفير تنزانيا بالقاهرة، إن الاجتماع هدفه بحث الفرص الاستثمارية في البلدين وسبل التعاون، مؤكدا أن زيارة رئيس الوزراء التنزاني للقاهرة هي تأكيد على عمق العلاقات بين البلدين، ورغبة الجانب التنزاني في استثمار التقارب السياسي بين البلدين بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنزانيا.

وأضاف أن العام الماضي شهد طفرة في العلاقات بين البلدين، توجت بإنشاء سد ستيجلر جورج بطاقة 250 ميجاوات، وهو ما سيساهم في تحقيق طفرة كبيرة في الاقتصاد التنزاني، كما تساهم شركة مصر للطيران في دعم السياحة التنزانية بتيسيير رحلتين أسبوعيا لتنشيط حركة السفر والسياحة لتنزانيا.

وذكر السفير التنزاني أن العلاقات الثنائية بين البلدين تحقق مكاسب كبيرة للطرفين في ظل المزايا التنافسية التي تتمتع بها الدولتان.