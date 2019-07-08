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    تعيين هشام عرفات وزير النقل السابق رئيسا لشركة عامر جروب

    09:19 م الإثنين 08 يوليو 2019
    تعيين هشام عرفات وزير النقل السابق رئيسا لشركة عامر جروب

    الدكتور هشام عرفات

    القاهرة- وكالات:

    قال منصور عامر مؤسس مجموعة عامر جروب القابضة، اليوم الاثنين، إن الشركة عينت وزير النقل السابق هشام عرفات رئيسا لمجلس الإدارة خلفا له في المنصب.

    وذكر عامر في مؤتمر صحفي أن قرار تعيين عرفات جاء بعد تقدمه باستقالته التي وافق عليها مجلس الإدارة اليوم.

    وتأسست عامر جروب عام 2007، وهي مدرجة في البورصة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2010. ويبلغ رأسمال الشركة 1.003 مليار جنيه (60.49 مليون دولار)، موزعا على 1.003 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.

    وحصل عرفات على دكتوراه من جامعة عين شمس بالاشتراك مع جامعة براونشفيج بألمانيا، وتولى وزارة النقل لنحو عامين حتى فبراير 2019، قبل أن يستقيل بسبب حادث قطار في محطة مصر.

    هشام عرفات شركة عامر جروب تعيين هشام عرفات

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