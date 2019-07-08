أوبر تعلن أسعارها الجديدة في القاهرة والإسكندرية بعد رفع الوقود

كتب- محمد علاء الدين:

قال أحمد حمودة، مدير عام شركة أوبر مصر، لمصراوي، إن الشركة عكفت على إجراء العديد من الدراسات عن التأثير الاقتصادي للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي طبقتها الحكومة يوم الجمعة الماضي، والذي نتج عنه تعديل أسعار الرحلات المقترحة لمساعدة السائقين في الحفاظ على مستوى أرباحهم.

وبحسب جدول الأسعار الذي أرسلته الشركة لعملائها، حددت الشركة سعر بدء الرحلة لخدمة أوبر اكس عند 7.25 جنيه دون تغيير، ورفعت سعر الكيلومتر من 2.40 إلى 2.70 جنيه، ورفعت دقيقة الانتظار من 25 قرشا إلى 40 قرشا، ورفعت الحد الأدنى لسعر الرحلة من 10 جنيهات إلى 12 جنيها، وحددت تكلفة إلغاء الرحلة بقيمة 12 جنيها.

أما خدمة أوبر سيليكت، حددت الشركة سعر بدء الرحلة عند 12 جنيها دون تغيير، ورفعت سعر الكيلومتر من 3.5 جنيه إلى 3.95 جنيه، وحددت سعر دقيقة الانتظار عند 65 قرشا دون تغيير، فيما رفعت الحد الأدنى لتكلفة الرحلة إلى 17 جنيها بدلا من 15 جنيها، وحددت سعر إلغاء الرحلة عند 17 جنيها.