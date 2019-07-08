المركزي يوافق على رفع رأس مال بنك القاهرة كمبالا إلى 5 ملايين دولار

كتبت منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك المركزي المصري وافق على رفع رأسمال بنك القاهرة الدولي كمبالا في أوغندا من مليوني دولار إلى 5 ملايين دولار.

وأضاف لمصراوي أن الزيادة تهدف للتوسع في السوق الأفريقي وتحويل الفرع إلى منصة للتوسع في عمليات التبادل التجارية والاستثمار والتصدير بين مصر والدول الأفريقية بعضها ببعض وخاصة في دول شرق أفريقيا ودول الكوميسا.

وكان طارق فايد قال في تصريحات سابقة، إن البنك المركزي وافق على طلب بنك القاهرة بالاستحواذ بنسبة 100% على بنك القاهرة الدولي (كمبالا) بأوغندا، حيث كان بنكي مصر والأهلي المصري يستحوذان على 40% من إجمالي رأس البنك مقابل 60% لبنك القاهرة.

وأشار فايد إلى أن هناك تعاون مع عملاء البنك لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لفتح مجالات لزيادة الاستثمارات أو الصادرات للسوق الأفريقي.

وأشار فايد إلى أن هناك خطة البنك للتوسع في جنوب شرق آسيا خلال العام المقبل وذلك وفقا للفرص المتاحة فضلا عن افتتاح البنك مكتبه التمثيلي في الإمارات بداية العام الجاري.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن العام المالي 2018 يعد نقطة تحول كبيرة في استراتيجية البنك.

وأضاف أن خطة التطوير التى انتهجها البنك تقوم على عدة محاور أبرزها الإهتمام بالعنصر البشري، والتركيز على بناء بنية تحتية قوية من خلال التعاقد على تطوير النظام الأساسى للبنك (Core Banking System)، وتنفيذ مشروعات الإنترنت والموبايل البنكي للشركات والأفراد وتطوير منتجات البنك الإلكترونية.

وشملت خطة التطوير إطلاق منتجات وخدمات مصرفية جديدة أبرزها بطاقة "ميزة"، إلى جانب إطلاق خدمة تحصيل مدفوعات البطاقات الائتمانية وسداد أقساط جميع أنواع القروض إلكترونيا، بحسب فايد.

وأكد فايد على أن بنك القاهرة يواصل تحقيق الانتشار الجغرافي الداخلي على مستوى محافظات الجمهورية بعدد يتراوح بين 25 إلى 30 فرعا في العام الواحد بهدف تحقيق الشمول المالي والوصول بالخدمات المصرفية إلى جميع العملاء.