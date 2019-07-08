هيرميس تتوقع تثبيت المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل

كتب- مصطفى عيد:

توقعت شركة هيرميس أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك بعد رفع أسعار الوقود بدءا من يوم الجمعة الماضي.

وقال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي بهيرميس، لمصراوي: "نتوقع تثبيت أسعار الفائدة" في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.

وتتفق توقعات هيرميس بذلك مع 3 من بنوك الاستثمار كان مصراوي استطلع آراءهم في وقت سابق، وهي بنوك بلتون، وفاروس، وشعاع.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رابع اجتماعاتها خلال 2019 يوم الخميس 11 يوليو، حيث قررت في الاجتماعين الأخيرين تثبيت أسعار الفائدة عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضتها في 1% في فبراير المقبل.

وكان مجلس الوزراء، يوم الجمعة الماضي، زيادة في أسعار كل المنتجات البترولية، بنسب تتراوح بين 16% و30%، وذلك في نفس الشهر المتوقع أن تبدأ معه الحكومة في حساب فواتير الكهرباء على الأسعار الجديدة التي أعلنتها في مايو الماضي بعد زيادتها.

وشملت زيادة أسعار الوقود التي بدأ تطبيقها في التاسعة من صباح يوم الجمعة أسعار البنزين، والسولار، والغاز الطبيعي للمنازل والسيارات، وأسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري، والمازوت.

وقال أبو باشا لمصراوي، إن من المتوقع أن يسجل معدل التضخم الشهري في يوليو 3% بعد ارتفاع أسعار الوقود، وهي نسبة أقل من التي توقعها بنوك الاستثمار الثلاثة في تقرير سابق لمصراوي عند 3.5%.

وأضاف أبو باشا "ورغم ذلك سيتراجع المعدل السنوي لحدود بين 11 و12% نتيجة ارتفاع سنة الأساس (قيمة الزيادة الحالية في أسعار الوقود هي نصف ما كانت عليه العام الماضي)".

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مايو الماضي 13.2% مقابل 12.5% في شهر أبريل الماضي.

وجاء ذلك بعد ارتفاع المعدل الشهري للتضخم لإجمالي الجمهورية خلال الشهر قبل الماضي 1% مقارنة بشهر أبريل، والذي شهد تسجيل معدل التضخم الشهري فيه 0.4%.

ومن المنتظر أن يعلن جهاز الإحصاء عن أرقام التضخم خلال يونيو بعد غدٍ الأربعاء.

اقرأ أيضا:

6 محللين ومصرفيين يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل

كيف سيتأثر التضخم في يوليو برفع أسعار الوقود؟