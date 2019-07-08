وزارة المالية تعقد اجتماعات مع شركات السجائر قبل إقرار الزيادة الجديدة

كتب- عبدالقادر رمضان:

قالت مصادر في شركات السجائر العاملة في مصر، إن وزارة المالية، عقدت اجتماعات معهم، في الأيام القليلة الماضية، لبحث الزيادة المنتظرة في ضريبة القيمة المضافة على مبيعات السجائر.

"جلسنا مع وزارة المالية، وأحمد كوجك نائب الوزير، في الأيام الماضية، من أجل تقديم مقترحاتنا بالنسبة للزيادة المنتظرة في الضريبة"، بحسب ما قاله مصدر مطلع في إحدى الشركات، لمصراوي.

وأضاف المصدر: "كما رأينا في موازنة العام الجديد هناك زيادة في الحصيلة المتوقعة من ضرائب السجائر.. والتي سيتم تحقيقها من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة".

وتستهدف الحكومة زيادة حصيلتها من الضرائب على مبيعات السجائر والتبغ، إلى نحو 67.1 مليار جنيه في العام المالي الجاري، الذي بدأ مطلع يوليو، مقابل حوالي 58.6 مليار جنيه مستهدفة في العام الماضي.

وتحتاج زيادة ضريبة القيمة المضافة، إلى تعديل تشريعي، والذي يجري إعداده حاليا. ومن غير المعروف حتى الآن، ما إذا كان مجلس النواب سيصدر هذه التعديلات، قبل إجازته الصيفية التي ستبدأ الأسبوع المقبل، أم أنها ستؤجل لحين عودته في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وكان إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، أكد لمصراوي، أمس، أن أسعار السجائر مستقرة ولم تتغير حتى الآن، وأن الشركات ملتزمة بنفس الأسعار التي تعمل بها، قبل زيادات الوقود الأخيرة.

وقال مصدر في إحدى شركات السجائر، إن وزارة المالية عليها، أن تحافظ على النظام الضريبي المعمول به حاليا، على السجائر، من خلال تقسيمها إلى 3 فئات، حتى تحافظ على استقرار السوق.