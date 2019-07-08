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    مركز "تكنولوجيا الإنتاج الأنظف" ينقل خبرات مصر إلى الدول الأفريقية

    03:46 م الإثنين 08 يوليه 2019
    مركز "تكنولوجيا الإنتاج الأنظف" ينقل خبرات مصر إلى الدول الأفريقية

    الإشراف على تقديم الخدمات في أفريقيا

    القاهرة – مصراوي:

    قالت حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، التابع لوزارة الصناعة، إن مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، اكتسب خبرة واسعة في هذا المجال جعلته يأتي ضمن 51 مركزا على المستوى العالمي في مجال إدارة المواد والمخلفات الكيماوية كمركز إقليمي ذو طبيعة خاصة.

    وأوضحت في بيان اليوم، أنه تتويجا لجهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز أواصر التعاون الصناعي بين مصر والدول العربية والأفريقية حصل المركز، على ثقة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".

    وقال إن المركز، يقدم الدعم الفني والتدريبي للدول العربية والأفريقية كقناة لنقل الخبرة المصرية إلى هذه الدول في مجال إدارة المواد والمخلفات الكيماوية.

    وأشارت إلى أن المركز أشرف على عدد من المشروعات التي يجري تنفيذها في إطار مشروع إدارة الكيماويات السليمة، بالتعاون مع جهات دولية عديدة في هذا المجال حيث تم إيفاد عدد من العاملين بالمركز إلى كينيا وأوغندا والأردن وتونس للإشراف ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تم اقتراحها للشركات الصناعية المشاركة.

    وأشارت إلى أنه تم تنفيذ عملية الإشراف على مرحلتين من خلال زيارة 8 مصانع في قطاعات الصناعة الكيماوية والنسيج، وتم تنفيذ المرحلة الأولى بدولتي تونس والاردن وتم تنفيذ المرحلة الثانية في دولتي كينيا وأوغندا.

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    حنان الحضري مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف وزارة الصناعة المخلفات الكيماوية

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